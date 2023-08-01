台北流行音樂中心積欠款項，引發現任蔣萬安市府與前市長柯文哲團隊頻頻交鋒。1日市政會議中拍板，積欠的款項將以墊付款方式，於10月送交議會審議。而經過副市長李四川、工務局及新工處爭取下，2間建築師事務所皆表示若墊付案順利通過，將不會向市府收取每月80萬的利息，因此可以省下預計約1400萬元的預算。

北市府1日上午舉行市政會議，市府發言人殷瑋會後轉述，會中拍板北流積欠廠商的1.9億元款項，將以「墊付款」方式先行支付廠商，之後再循程序補列預算，用追加預算的方式或者列於2024年度預算進行支付，並持續與文化部爭取預算。

殷瑋轉述，會中工務局長黃一平補充說明，表示在經副市長李四川、工務局及新工處積極與廠商溝通與協調後，2間廠商都同意若墊付案有通過且能順利收到款項，就不會要求市府必須支付利息。換言之從過去累計至今破千萬的利息，以及未來在付款前可能需支付的部分，一共約1400萬元的費用都能省下。

對此蔣萬安也在會中向李四川、工務局及新工處表達感謝，並以此警惕市府各局處，表示未來無論發生任何問題，即使多困難、多棘手，就是要面對問題並解決問題，替市民的利益把關，「沒有困難會克服不了，就是要了解並說明原委，並即時溝通，集思廣益積極協調。」

蔣萬安也強調，市府各局處都應遵循法律程序，以及對議會的尊重，並且循日前通過的「台北市政府所屬各機關法制作業應注意事項」、「台北市政府爭訟案件處理原則」規定，讓法務局提供專業的法律意見，「重點要打造可長可久的制度，讓市府同仁未來面對各項政策，能夠確保能依法行政，不用擔心誤觸紅線，市府跟所有公務員都站在一起。」