黑龍江齊齊哈爾市第34中學體育館房頂垮塌事件發生後，當地和外地民眾持續到該校門口送鮮花、蠟燭和女孩喜歡的甜品飲料，並以網上討論等方式對11名遇難的該校女排隊員和教練表達哀思悼念。但7月30日有網友披露齊市34中那裡已經不許擺放鮮花等物品了。

另有大陸網友稱，這兩天突然湧出來一些人，大罵齊齊哈爾學校門前的花、罐頭、奶茶是浪費，更有跟帖回文直言，一些人企圖帶節奏、引導輿論。對「浪費說」不少網友跟帖予以痛斥，認為向體育館練習排球的遇難者獻花致哀，這是老百姓樸素的情懷，是悲天憫人的情緒表達。

根據VOA美國之音報導，這波齊齊哈爾校門口的悼念行動展現深切同情和溫馨關愛。儘管大陸官方試圖淡化涉嫌管理不當嚴重失職導致的災難及影響，但當前社會輿論仍在要求查明事故原因責任與還原真相。

齊齊哈爾市民唐先生對事件認為，就是沉痛哀悼、挺可惜的，那麼小的年齡都沒有了。看到抖音和快手上發了很多影片跟評論，不都是普通老百姓的對那個問題的看法嗎？

而在遇難11名該校女排師生的「頭七」，齊市34中校方發布了一份簡短的悼文，其中寫到「痛揉碎了星河，化作皓月，化作你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中。但該文章卻被網民發現，不到100字的悼文中，前半句與一個多月前一位女網友帖子中的一句話措辭幾乎一摸一樣。

此外，也有聲音期待7月28日在成都開幕的世大運會，能向11位女排遇難者致哀的想法落空。開幕式上，過去幾年強調人民至上，生命至上的大陸國家主席習近平夫婦在保安措施十分嚴密的狀態下親自出席。