中嘉寬頻今(1)日宣布推出業界首創的全新資費—「計量光纖」，打破傳統家用寬頻一成不變的吃到飽月租及綁約的資費框架，創新採用對消費者最有利的「以量計價」收費模式、用多少算多少，享有「終身免綁約」，挑戰業界最低月租費門檻、只要月付$99就可申辦；三大創新亮點全面顛覆消費者對過往家用寬頻資費產品認知，上市初期率先開放台北市服務區域申辦。

中嘉寬頻行銷事業處副總經理顧景琪表示：｢家用固網寬頻已是家戶數位生活必需品，然而不同年齡族群的上網用量差異大；部分使用者交替使用家用寬頻及行動網路，雖然固網寬頻連線品質穩定但使用量並不固定；也有些用戶家中智慧設備需要搭配低用量的寬頻服務，然而目前市面上主流資費都採單一收費模式，用量再低都必須支付固定的吃到飽月租費，實在不是划算的選擇。

中嘉寬頻落實『物超所值』的品牌價值主張，突破業界傳統推出『計量光纖』產品，月付只要$99起，用多少算多少、終身免綁約，為用戶大幅節省固定月租開銷，提供低用量使用者更彈性、更自由的划算選擇。」

中嘉表示，消費者可依實際使用需求選擇60M或120M的光纖上網方案，內含最高每月100GB免費上網量，足以提供消費者每天追劇4.7小時、或每月聽1100小時的音樂，使用Facebook、Instagram等社群軟體、用Line跟親朋好友傳訊、聊天交流感情，通通都超夠用；若當月的免費上網量使用完畢，超量也只要$10／GB起，用多少就算多少，還提供收費上限，讓你超量也不怕帳單爆表。

同時，用戶可視使用狀況自由更換速率，並隨時到官網查詢用量使用狀況。現在申辦還享多重資費優惠，讓你用越多折越多，包含：(1)終身享3％帳單回饋：每1元帳單累積1點，集滿1000點可折抵帳單30元；(2)帳單加碼再折$500：申辦後次月起，每期帳單再加碼折$50；(3)免費2小時上網不計量：每日上午4時至6時期間上網量任你用。此外，還提供獨家五星級到府安裝服務，由專業工程人員依照家中網路使用需求與室內空間狀況，協助用戶規劃最適宜、穩定的居家上網環境。