美國將出席在沙烏地阿拉伯舉行的烏克蘭和平峰會，俄羅斯則說，需要了解這個峰會的目的是什麼。

《華爾街日報》報導指出，烏克蘭和平峰會定於8月5日及6日在沙烏地第2大城吉達舉行，西方國家、烏克蘭和主要發展中國家都受邀參加。預計將有逾30個國家與會，共同討論烏克蘭總統澤倫斯基提出的和平計劃藍圖。澤倫斯基提出10點要求，包括俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭，釋放所有戰俘和被轉移人員，確保糧食和能源安全等。

另據《路透》報導，美國國務院發言人米勒在周一（7月31日）的簡報會上宣布，美國政府官員將參加沙烏地峰會，但他無法透露更多細節。

同日，克里姆林宮發言人培斯科夫說，「俄羅斯當然會關注這場峰會。我們需要了解峰會的目標和將討論的內容。任何促進和平解決方案的嘗試都是值得讚許的。」不過，他也重申莫斯科的立場，即目前沒有任何基礎可以與基輔進行和談，「基輔政權不想、也不能實現和平，它僅被當做西方集體與俄羅斯戰爭的一個工具。」

基輔已表明，不歡迎俄羅斯參加這場峰會。