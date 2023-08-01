新店寶高智慧園區轉型產業專用區，新北市政府啟動都市計畫變更作業，即日起至8月30日期間辦理公開展覽，並於本月9日上午舉辦說明會，城鄉局表示，為配合2050淨零碳目標，園區二期建築朝向淨零碳設計，朝向智慧化、低碳化等方向發展，而轉型後未來可望帶動周邊1萬6000個就業機會及286億元年產值。

寶高智慧園區土地為1976年新店都市計畫乙種工業區，原為新店第一公墓，一期園區內建物已於2021年7月竣工，新北市經發局招商吸引鴻海精密、特斯拉、台灣國際航電Garmin、研揚科技及美商太陽鳥等國際級業者進駐。

目前市府將二期的乙種工業區與風景區整合，將全區範圍約8.39公頃的土地變更為5.87公頃的產業專用區及2.25公頃的相關公共設施用地，並依「產業創新條例」規定同步辦理報編及都市計畫變更作業，供作為生產、研發、辦公及其相關附屬設施使用，未來可望帶動周邊1萬6000個就業機會及286億元年產值。

城鄉局長黃國峰表示，寶高智慧園區轉型成為產業專用區，以打造數位研發、應用製造與試驗研究的智慧科技場域，並引進結合數位技術之金融、餐飲及住宿等支援性服務進駐，提供園區內廠商員工之便利性，並提升在地服務的附加價值。

區內規畫12米及10米之計畫道路，增加園區整體產業運輸效能，同時規畫機關用地、公園及綠地等公共設施用地，提供市民休閒活動空間，並建置3處滯洪公園以及綠蔭軸帶步道，建構人與環境和諧共榮之水綠園區，打造重視鄰里社區共生美學的和諧環境。

城鄉局指出，為配合新北市2050淨零碳排放目標，園區內除導入低衝擊開發設計，並於土地使用分區管制增訂低碳建築評估標示獎勵項目、綠建築容積獎勵納入建築能效標示等規定，以鼓勵園區內二期之建築朝向淨零碳設計，讓園區逐漸朝向智慧化、低碳化等方向發展，以「綠色低碳」、「永續智慧」、「生態保育」及「韌性園區」兼顧環境永續與產業發展。