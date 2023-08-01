今年大學考試分發，「英文、數學A、數學甲」這3科合計23級分以上方可參加登記，各大學提供約4.2萬個招生名額。大學考試入學分發委員會表示，考生今天起至4日下午4時30分可上網登記志願，最多可填100個，8月15日將公布錄取結果。

大學考試入學分發委員會表示，今年分科測驗報名人數共4萬2257人，約有88％至90％會去參加登記分發，而今年分發入學要招4萬2479名，推估錄取率與去年的98.94％持平。

考分會指出，今年分發規定與去年相同，但採計組合更加多元，計170種採計組合。考分會已公告各採計組合之成績人數累計表，各組合以有報考該組合科目之考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。

考分會說，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月3日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12時止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。登記時間從8月1日上午9時起至4日下午4時30分止，逾期無法受理。

此外，技專校院招生委員聯合會表示，今年四技二專日間部聯合登記分發，共計67校2357系科（組）、學程參加招生，提供2萬7348名招生名額。。

聯合會說，8月1日起至4日17時止，辦理今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生網路選填登記志願，每人最多可填199個。考生可從7月31日15時起上網查詢實際招生名額、8月1日10時起查詢各招生群(類)別之校系科(組)、學程考科成績權重組合人數累計表及考生個人總成績，作為選填志願參考。