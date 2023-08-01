日本經濟新聞報導，被評估「經常感到」孤獨的年齡層，30多歲男性以10.4%居男性各年齡層之冠，而20多歲女性也以11.2%居女性各年齡層之冠。

跟60多歲後的年齡層相比，20多歲到50多歲的年齡層孤獨感比率高，在應該是跟公司等社會上接觸多的工作世代中，孤立感顯得更為強烈。

白皮書調查時使用「是否感覺未跟他人往來」等問法，而不使用「孤獨」等詞彙，之後根據回答來進行評分。

結果顯示，不論男女，逾5成20多歲到50多歲受訪者都被評估「經常感到」或「有時感到」孤獨；而在60多歲以上年齡層，這個比率僅為30%到40%左右。

獨自一人生活的「單身世帶」在2020年為38%，已逼近4成，而受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響在家工作或透過視訊會議溝通等愈來愈普及，這種與人面對面機會的減少可說是孤獨感增加的原因之一。

繭居在家足不出戶的人當中，有約半數持續3年以上、逾兩成甚至持續7年以上，長期化的情況變為嚴重；而高齡者跟未就業的50多歲子女同住陷入生活困頓的情況，也被稱為「8050問題」。

面臨像「8050問題」等多樣課題的家庭，不靠兼採數種社福對策無法解決，因此，在白皮書中將這種情況稱為「存在於制度間的課題」，並列舉年輕照顧者及單親家庭等為重點協助對象。