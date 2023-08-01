為提升經濟與民企活力，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋1日在新聞發佈會上表示，下一步將聚焦經營主體訴求和關切，分批次、分階段推出有針對性的優化營商環境政策舉措。第一是加快推進法治化營商環境建設，健全營商環境制度體系，加強經營主體權益保護；二是推動重點區域營商環境一體化發展，支持長三角、粵港澳大灣區、京津冀加大營商環境改，加快建設國際一流營商環境。

第三是做好助企紓困工作，切實抓好惠企政策兌現，推動政策紅利精準直達各類經營主體，第四是持續推動營商環境重點領域改革，抓好《優化營商環境條例》落實。

此外，大陸國家發展改革委體制改革綜合司司長王善成說明，針對促進民營經濟發展舉措方面，將進一步完善市場准入制度設計，將其作為一項重大改革任務推進。抓緊啟動第五版市場准入負面清單修訂，持續推動清單事項縮減。全面開展效能評估，在重點領域加快形成體系性准入安排。

在破除市場准入壁壘方面，則會加大典型案例排查、歸集、通報、約談、整改力度，切實解決民營企業准入難題，為民營經濟健康發展營造更加公平的市場准入環境。

王善成更表示，下一步，將加大力到，完善促進民間投資的體制機制，持續調動民間投資的積極性。推動儘快發布《意見》分工方案。