搶攻年產值高達400億元的火鍋商機，王品集團成立第八個鍋物品牌，全新日式頂級火鍋「旬嚐 精緻鍋物」 正式揭曉，這也是王品首度跨足頂級鍋物市場，端出超奢華海陸陣容，推出海鮮珠寶盒集結生猛海鮮，包括活體帝王蟹、波士頓龍蝦等，海陸套餐搭配日本A5和牛、全台獨家澳洲純血和牛牛小排等高檔食材，結合多元的烹調手法，極盡奢華享受，不論在味覺、視覺都驚豔。另外包廂配置專業侍食師，為客人桌邊烹煮肉品或海鮮，讓顧客吃得優雅又舒適。

王品集團自2004年創立「聚日式鍋物」後積極拓展火鍋市場，鍋物版圖涵蓋方便即食的小火鍋、大眾化的涮涮鍋、有忠實客群的麻辣鍋，以及近期風靡全台的吃到飽鍋物，王品累積近20年的火鍋經驗，再開創頂級火鍋「旬嚐」，客群鎖定28-45歲，講究質感生活的都會男女、商務客，以高規格食材及精緻服務，滿足高端顧客需求。首店入主松江南京商圈，店址就選在被視為台北華爾街的南京東路，挾帶金融商辦人潮、捷運站交通優勢，結合鄰近集團品牌，齊力發揮展店綜效。

籌備超過一年、主廚秘密研發，王品最新頂級火鍋「旬嚐」終於亮相，品牌以頂級食材淬鍊為鍋物珍寶概念，並依當令食材彈性更新菜色，要讓顧客嚐遍四季最新鮮美味。「旬嚐」有個人套餐及多人套餐選擇，客單價約1500-1800元。多人海陸套餐從開胃菜、主食到甜點共9道餐點，撩撥味蕾創造多重驚喜。包廂還有專業侍食師桌邊涮煮肉品、為顧客剝蝦蟹殼，打造極致尊榮體驗。開幕期間帝王海旬寶盒八人海陸套餐限時嚐鮮價29900元，採每日限量，需提前預訂，海鮮控絕不能錯過。

「旬嚐」以奢華海鮮珠寶盒，搭配頂級和牛，打造精品級火鍋天花板，多樣超豪華、浮誇海陸食材齊發，活體海鮮包括肉質飽滿帝王蟹、香甜多汁的波士頓龍蝦、鮮味濃郁的青蟳，可搭配老饕最愛日本A5黑毛和牛紐約客、以及全台獨家的澳洲純血和牛牛小排等肉品，享用澎湃海陸雙饗套餐。主廚精心設計4款海鮮寶盒，包括10種海鮮的帝王蟹海旬寶盒、四人套餐的龍蝦寶盒，以及兩種逸品金箔星鑽散壽司、金箔紅玉生蠔。尤其重達3公斤的帝王海旬寶盒，內有帝王蟹、南非活鮑魚、北海道生食級干貝等10種奢華海鮮，吸睛度瞬間破表。

帝王蟹除了輕涮，還能製成甲羅燒，將蟹味噌和蟹肉放置蟹殼燒烤，濃醇美味再升級，搭法國麵包超對味。火鍋靈魂高湯和風魚介昆布湯，則以北海道昆布，加入日本柴魚、魚骨慢火熬製，金黃高湯嚐來甘甜，更能襯托食材鮮美。還可將涮煮食材的湯頭精華，加入米飯熬煮成精粹黃金粥，品嚐層層堆疊的美味。開幕慶則攜手老字號三日月茶空間，為「旬嚐」獨家訂製四款代表夏季的經典和菓子，匠心獨具的精緻美味，限時限量款待貴賓。

「旬嚐」店裝斥資2千萬元裝修，融入現代日式美學，以溫潤木格柵打造雅致空間，還有時尚感十足的調酒吧檯，門店設有90席座位，另設有可容納6人、10人包廂，讓顧客能保有私密性自在用餐。制服更請來曾為國際精品操刀、印花鬼才設計師Daniel Wong設計，採薄荷綠、墨綠、咖啡色為主色系，並以四季花、鳥、植栽等印象轉化為制服印花，呈現「旬嚐」細緻優雅品牌調性。