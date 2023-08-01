51歲印度裔的美國共和黨2024年總統候選人海利（Nikki Haley）日前建議81歲的參議院共和黨領袖麥康奈辭去現有職務，她還呼籲國會對75歲以上的政客進行任期限制和精神敏銳度測試。

美國《國會山報》報導，麥康奈3月初在華盛頓一家酒店摔倒後被緊急送往醫院。7月底，他又因為在例行記者會上長時間「僵住」被短暫帶離會場，此事引發美政界對其健康的擔憂。

海利周日（30日）在出席一場新聞發布會時，被問及是否對麥康奈的領導能力抱有信心。她回應稱，儘管麥康奈的工作很出色，是共和黨的一位出色領袖，但人們不應再因為他過去出色的工作去支持他繼續擔任公職。

海利隨即將批評的火力對準民主黨，稱90歲的參議員范士丹（Dianne Feinstein）、80歲的總統拜登和83歲的眾議員裴洛西應該「知道該在什麼時候離開」。

海利還呼籲美國國會祭出政策，對75歲及以上的政客進行任期限制和精神敏銳度測試。另外，海利曾是前總統川普時期的內閣官員，當被問及川普是否應該接受精神敏銳度測試時，海利表示，「每個人都該參加」。