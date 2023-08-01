立法院臨時會三讀通過《外役監條例》修正案，此次修法放寬施用及持有毒品者有遴選進入外役監資格，遭國民黨立委林為洲質疑，「毒犯進入外役監，1個月可以放假2天回家吸毒，他戒得掉嗎？」對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳強調，外役監服刑期間若吸毒，結論就是抓回去關，還要林為洲回去相關修正條文從頭到尾看一次。

黨團書記長莊瑞雄指出，聯合國通過罪犯處遇條例後，台灣也在1966年跟進制定外役監條例，這是受刑人最低處遇條件，世界各國也援引至今，各黨派也為此有所努力。 莊瑞雄強調，外役監是中間處遇機構，當事人接受司法制裁後總是要回到社會，此次修法目的是排除致死、貪汙、重刑犯、致死、經濟犯等重大犯罪的遴選資格，至於輕罪，除非要挑戰大法官會議解釋，若是販毒當然不得遴選，但不該剝奪6個月以下輕罪者的自新機會。

莊瑞雄指出，法務部講得很清楚，私用毒品部分會以全面驗尿、加強管制的方式阻止再犯，這種作法才是正辦，他理解大家都討厭毒品，但毒品類型多，這次除了林為洲之外，其他黨派都沒有特別意見，他重申，「輕罪部分讓他有機會重啟再新，這是朝野共識，不要讓爭議者放在外役監。」

劉世芳也說，林為洲話說得很聳動，但立院朝野4黨都知道，修法就是要落實中間處遇措施，也要求法務部別讓錯誤再發生，林為洲說外役監可以週末回家爽吸毒，代表他對政策不理解，要是有受刑人在返家期間吸食毒品，結論就是被法務部抓回去關，建議林為洲回去把修正條文重頭再看一次。

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