日本氣象廳觀測，卡努今天中午12時中心位置在沖繩那霸市東南方海面上，暴風區域已碰觸沖繩本島，正以每小時15公里速度朝西北西方向前進，目前中心氣壓930百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩氣象台今天早上已針對除了久米島外的沖繩本島發布暴風警報。

沖繩氣象台今天早上針對宇流麻市發布高潮警報，市府已針對當地逾12萬人發布警戒等級次高的「避難指示」。名護市政府因暴風警報及高潮警報發布，針對當地逾6萬人發出「避難指示」。

沖繩市政府接獲高潮警報，已對市內沿海地區逾2萬人發布「避難指示」。包含八重瀨町、南城市等地在內，沖繩縣各地總計針對逾20萬人發布「避難指示」。

受到卡努影響，今天沖繩縣內的那霸機場、宮古機場等起降班機全數被取消，截至上午9時，包括全日空（ANA）124個航班及日本越洋航空（JTA）70個航班等共420個航班被取消，預估影響乘客數約5萬人。那霸機場與宮古機場航廈全天關閉。

在海上交通方面，沖繩本島跟周邊離島，及宮古島、石垣島跟周邊離島往來船班全數取消。

在陸上交通部分，琉球新報報導，沖繩都市單軌電車將從今天下午停駛，沖繩本島各公車路線已從今天首班車起全天停駛。