農業部今正式升格成立，首任農業部長由原農委會主委陳吉仲擔任。國民黨立院黨團上午召開記者會批評陳吉仲「最不適任」，不僅施政只會大撒幣、拍馬屁，甚至為引進光電業者逐步滅農、滅林、滅漁，國民黨立委吳怡玎直言，陳吉仲不適合擔任農業部長，比較適合擔任能源局長。

吳怡玎指出，陳吉仲任農委會主委期間，我國糧食自給率從108年的32.1％，每年都在下降，到了110年是31.3％，為什麼？因為農地都被光電板入侵。陳吉仲貢獻出大量的農地、水產養殖場給光電業者，甚至主動告訴經濟部、能源局哪裡的農地、水產養殖場可以種光電板，甚至連彰化還在種植農作物的農地，陳吉仲都要讓出給光電業者種電，「陳吉仲不適合擔任農業部長，比較適合擔任能源局長。」

更誇張的是，所謂的魚電共生，無論是室內還是室外養殖池，只要上方蓋上光電板，池內的魚類根本就養不活，根本就是毀漁。而陳吉仲直接告訴國人，這不是魚電共生，是這些養殖場不再適合養殖魚類，直接蓋光電板就好；這就是高升農業部長的陳吉仲。

吳怡玎進一步指出，過去林務局不斷獎勵種林，台糖有許多土地用來種林這對減碳、生態保育有非常重要的項目，結果陳吉仲說這些林地沒有太高的經濟價值，直接拿來種光電板。

吳怡玎並質疑，陳吉仲日前還舉辦「民主團結挺台灣 42個重要畜牧團體力挺賴清德選總統」後援會活動，陳吉仲身為中央部會首長，不遵守行政中立，竟然為執政黨參選人造勢？

國民黨立委林為洲也說，最不適任擔任農業部長的就是陳吉仲，還未上任就拍副總統賴清德的馬屁，稱成立農業部是對將參選2024總統的賴清德，一個利多的政策。

而陳吉仲過往配合黨意的行為也多次引發爭議，林為洲指出，最讓國人印象深刻的就是陳吉仲編列1450萬元預算養網軍、帶風向；還從曾經的「反萊豬大將」，變成替萊豬背書，甚至連萊克多巴胺是豬吃的營養食品的話都能說出口。

藍委游毓蘭表示，陳吉仲僅有「灑幣神功」，補貼、再補貼，而且還要看對象、看顏色補貼。又如，民進黨宜蘭立委提名人，以楊桃集貨場名義，蓋了一座非常豪華農舍，且在2016年向農委會申請274萬元補助。

游毓蘭指出，如果農業部成立，也只是重蹈過去補貼灑幣方式，又該如何對充滿熱情的青農，和期待未來的老農有所交代？陳吉仲接任農業部長，不要只會拍民進黨總統參選人賴清德的馬屁而已！