每個人的個性都不相同，有的人個性溫和懂得控制情緒，有的人則比較急躁，易會衝動行事，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖虎、牛、雞容易情緒用事，一旦事情無法依照自己的想法就會發脾氣，甚至講話超毒舌，讓人生氣。

▍生肖虎

生肖虎氣勢十足，總是給人一種雷厲風行的感覺，而這樣的性格，使他們做任何事情容易衝動；他們十分愛面子，不希望被看不起，希望别人能夠聽從自己的指示，若别人不順從，就會開始發脾氣，並且表現得很可怕。

▍生肖牛

生肖牛個性憨厚老實、毫無心機，他們在事業上只求安穩，從不與人社交，因此許多人都感覺好欺負，其實他們骨子裡非常倔強，只要是決定好的事情，誰也無法輕易改變，一旦有人提出意見想做更改，就會大發雷霆，並且嚴厲的斥責他人。

▍生肖雞

生肖雞個性敏感多疑，容易受他人言語影響。他們處事顯得毫無耐心，若遇到困難無法解決，就會感到恐慌然後大發脾氣。另外，他們也不許別人說自己的事情，一旦被他們聽到，從不先聽對方解釋，而是會大罵他人一頓，話語更是超級毒舌，因此惹怒許多人。