日經225指數目前上漲0.82%，報33,444.50點。東證一部指數目前漲0.50%，報2334.15點。
此前有分析指出，就日銀走向鷹派的風險而言，市場認為這可能是目前日股最後一個壞消息。
在經濟可望實現軟著陸，以及通膨持續放緩、聯準會升息周期接近尾聲的樂觀預期帶動下，美股7月強勢收紅，道瓊指數月漲約3.4%，連漲第2個月。標普500指數月漲3.1%，連續第5個月收高，創下自2021年8月（連漲7個月）以來最長連升紀錄。那斯達克指數月漲4.1%，亦連漲5個月，為2021年4月來首見。
由於企業獲利強勁、日本央行意外放寬政策彈性，以及美股主要指數月線大幅收高，周二日股走高，日經指數守穩33,000點大關。
日經225指數目前上漲0.82%，報33,444.50點。東證一部指數目前漲0.50%，報2334.15點。
此前有分析指出，就日銀走向鷹派的風險而言，市場認為這可能是目前日股最後一個壞消息。
在經濟可望實現軟著陸，以及通膨持續放緩、聯準會升息周期接近尾聲的樂觀預期帶動下，美股7月強勢收紅，道瓊指數月漲約3.4%，連漲第2個月。標普500指數月漲3.1%，連續第5個月收高，創下自2021年8月（連漲7個月）以來最長連升紀錄。那斯達克指數月漲4.1%，亦連漲5個月，為2021年4月來首見。
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