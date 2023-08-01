光寶科技近年來積極推動全球綠色供應鏈佈局，啟動「555減碳行動」，整合旗下事業，希望達到「碳強度」年減5%、下一代產品「碳足跡」減碳5%，以及「2050年淨零排放」等集團綠色三大目標，光林智能近期參與工研院主導的碳查證計畫，攜手產官共同強化國內碳盤量能，今天特別舉辦「碳查證」授證儀式並發表雙方計畫成果。

光寶科技總經理邱森彬表示，未來的時代必然是以綠色韌性作為主軸，為了應對氣候變遷邁向「2050淨零排放」，我們必須共同發揮影響力，除了光寶自身集中隊形，聚焦減碳研發與技術，同時也要協助產業共同建構減碳的能力與競爭力。

光林智能做為本次促成碳盤查產官合作要角，近年積極推動城市減碳，不僅以高效能LED降低全球城市30%以上道路照明用電量，並以「全生命週期設計(Life Circle Design) 」推動綠色供應鏈。

光林智能總經理金海濤表示，光林智能長期佈局全球路燈系統及交通號誌燈基礎建設，面對海外市場與終端客戶，綠色供應鏈成敗將是決定企業是否能生存的關鍵競爭力，因此從開發、設計、製造，到最後一哩物流退貨及回收各階段，光林都嚴格落實SDGs 12責任消費與生產。在光寶集團政策帶領下，光林智能今年在綠色供應鏈輔導家數目標更將翻倍成長。

為進一步實踐減碳目標，光林智能以循環經濟為理念，持續優化全產品生命週期綠色設計，以供應鏈物流來舉例，光林早在2013年就導入包材循環，不僅使用100%回收紙漿，並自創「通箱共用」，從供應商進貨、組裝到出口全程一箱到底，為紙箱創造400%使用率；在產品設計上，則超前部屬導入「100%非鉻製程」，達到零汙染、零廢棄、零浪費的永續目標，此外，近期也成功推廣「綠色生產」至中東供應商，以建構國際化的綠色供應鏈為目標，持續將台灣的成功經驗輸出國際。