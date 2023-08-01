針對某些社群媒體質疑杜蘇芮颱風路經台灣期間，離岸風電發電量卻不高一事。TOWIA提出客觀天氣因素說明，杜蘇芮颱風於7月26-28日從台灣南方海面經過，其外圍環流因中央山脈阻擋，反而造成台灣西部海域普遍無風或風力降低的情況。杜蘇芮影響台灣南部最劇時間為7月27及28日，根據中央氣象局龍鳳自動氣象站所觀測的每小時資料，最高風速為秒速2公尺(此僅為1小時記錄)，多數紀錄甚至低於秒速1公尺，低於離岸風機可發電的切入風速(秒速2.6公尺)。由此以上資料證明，當時南北部海岸風速雖然強勁，但風機分布最多的中、北部地區反而為無風現象，導致颱風天離岸風力卻無法發電的錯覺。

離岸風電施工期間造成鯨豚擱淺數量增加？針對媒體報導指出，離岸風電施工期間造成鯨豚擱淺數量增加之疑慮，業者極為重視且立即了解其相關數據以及導致擱淺之原因。關於報導指出之問題，TOWIA亦提供四項相關數據說明，根據海委會海洋保育署有關國內鯨豚擱淺事件統計，全國於2019年的鯨豚擱淺總數為150，死亡總數為132，此二數字於2022年分別為144及119，並未於離岸風電這四年來建設期間有顯著變化，甚至有些許降低。

根據海保署公開之報告，以鯨豚擱淺月份分析發現，鯨豚擱淺發生高峰分布於1-4月，而9-10月後又逐漸增加，對應於離岸風電施工密集期間6-9月則為鯨豚擱淺數量相對較少的期間，而擱淺發生較多為秋冬之際，反為離岸風電因風浪過大，暫停施工之期間。

以離岸風電工程最密集的苗栗縣及彰化縣為分析，2019年離岸風電剛起步，僅苗栗縣進行短暫海上施工，然該年度兩縣鯨豚擱淺數為全國總數的12.7%，鯨豚擱淺死亡則占全國14.4%；而於離岸風場建設密集的2021及2022年，彰苗兩縣的擱淺占比更降至10.4%及9%，死亡占比亦降至11.3%及10.1%。

報導提及瀕危物種露脊鼠海豚尤其受到離岸風電威脅，但若檢視相關數據，2019年露脊鼠海豚全國擱淺43隻，其中4隻於苗栗、3隻於彰化；2022年全國則為56隻，1隻於苗栗、4隻於彰化。

綜上資訊，鯨豚於不同季節擱淺之原因仍有待觀察與釐清。

TOWIA強調，台灣離岸風場所有海事工程施工期間， 皆嚴格遵守環評承諾。按環評承諾要求，所有打樁期間，一定配置合格鯨豚觀察員，監測作業區間無鯨豚靠近。再者「緩啟動」的打樁，初期以低能量進行打樁作業，也可有效提醒相關鯨豚遠離作業地區。對於噪音的減低，離岸風場施工也使用高標準的雙層氣泡帷幕來阻隔噪音，並隨時監測噪音數值。各風場專案業者皆恪守風場開發與海洋環境、生物保育平衡發展之使命，持續觀察亦盼釐清其原因，以求協力保護海洋生物。