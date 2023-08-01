112學年度開始，歷經十多年協商改隸國立成功大學的國立台南高級工業學校，今天正式揭牌更名為「國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校」，簡稱「國立成功大學附屬南工」，首任校長由原南工校長陳啓聰出。

至於擁有85年歷史的國立成功大學附設高級工業職業學校（簡稱成大附工），也將併入成大附屬南工。該校24名教師將分3年移撥至成大附屬南工，26名職員工將在3年內配置於成大各相關系所，目前升2、3年級的學生則留在原校就讀至畢業。

今天的揭牌典禮，由代表成大校長沈孟儒出席的副校長李俊璋及陳啓聰共同主持，2人還一起展示新校旗，象徵承先啟後、共創新局，再創輝煌。

李俊璋表示，兩校合併後，未來成大每年將挹注2500萬元經費給南工，其中500萬元用於獎學金及校務發展，2000萬元協助更新教學設備、發展產學合作、教務發展等。

李俊璋說，成大將提供南工學生更高層次與多元學習機會，包括協助發展特色課程，將新興科技融入專業課程，大學教授指導專題、科展，產學創新、國際鏈結等；兩校日後也將分工合作申請國家、研究機構、企業團體等專案研究計畫，甚至與企業產學合作。

成大還強調，優秀的成大附屬南工學生都可循「特殊選才」管道，向成大在內的全國各大學提出申請；未來還將向教育部爭取統測生名額，透明、公正、公開地提供全國技高學生進入成大就讀的機會。