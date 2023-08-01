《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、巨蟹座、天蠍座及水瓶座反差相當大，其中獨立的水瓶座外表冷漠，給人難以親近的印象，其實內心非常溫暖，值得交心。

▍獅子座

獅子座熱情、充滿活力，領導能力很強，喜歡成為被關注的焦點；不過他們也容易驕傲自大，強烈的自尊心可能導致他們變得不可理喻或過於自我。

▍巨蟹座

巨蟹座非常敏感，擅長照顧他人，也喜歡和家人、朋友膩在一起；不過他們容易感到不安或恐懼，負面情緒可能影響思維，導致處理事情猶豫不決。

▍天蠍座

天蠍座神祕又冷靜，喜歡控制局勢，往往都能取得成功，不過他們非常固執，不願意聽別人的意見，容易被情緒左右，導致處理事情出現失控情況。

▍水瓶座

水瓶座非常獨立，外表顯得冷漠、難以親近，其實內心非常熱情，且有創造力，熟識水瓶的人會發現他們是值得深交的朋友。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！