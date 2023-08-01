詐騙集團將歪腦筋動到廟宇身上。台南市中西區首廟天壇日前傳出被冒名詐騙斂財！廟方發現後，主動公布細節並發布公告指出，有心人士利用天壇活動名義進行斂財，並向信徒酌收每人1500元「加入社群」費用；廟方目前已透過臉書貼出澄清公告，警惕信徒切勿上當。

廟方表示，有一位自稱師姐（戶名：鄭淑文），在天壇以三聖筊方式，對人邀集加入Line群組，之後再假藉法會、天赦日、贊普等名目，以天壇名義對其詐騙斂財。另，廟方也提醒信徒，天壇天公廟所有法會活動受理窗口及資訊以天壇官方網站、天壇FB臉書粉絲專頁、天壇FB社團及天壇Line社群為準。

第二分局副局長蔡明宗指稱，此案件疑似有人利用廟宇名義從事不法斂財，且迄今廟方尚未向警方報案。二分局也已主動派出員警跟進案況，並鄭重表示絕不容許有藉機詐騙等情事發生。

警方提醒民眾，切勿輕信非相關官方網站、專屬Line社群等不實訊息，如有疑問均可洽詢廟方進行確認，以免遭受詐騙。