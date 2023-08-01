宜蘭1名國小女校護與同校的生教組長發生婚外情，法院判決應賠償元配30萬元。判決書內容顯示，這位校護的丈夫在台積電擔任主管，年收約有800萬元，他也怒告生教組長，法院亦判賠30萬元。一名網友則以「台積電小主管年薪八百萬不會太扯蛋？」為題在PTT發文，引發其他網友熱議。

原PO在PTT發文抱怨，台積電真的很有錢喔？賺那麼多幹嘛？讓產品普及一點不是很好嗎？他認為小主管給年薪800萬太離譜了吧，根本不需要花那麼多錢，應該把錢拿去買設備、買技術研發才對。

原PO續指，年薪800萬元真的很多，代表工作兩年就擁有一間房子，會不會太扯蛋？他批評是這間公司害大家貧富差距擴大，應該要抵制對不對？

其他網友紛紛表示，「如果含分紅的話，可能更高喔，科技業錢不給多一點就會被挖角，800萬很少好嗎？去美國隨便都有」、「能領800萬一定是經理或副理等級的」、「聯發科去年平均薪資都500萬了」、「台灣稅金就靠這群科技大廠撐著，該感恩吧」；也有網友說「40%稅，二代健保補充，實拿應該沒那麼多」、「領這個薪水命是公司的了」。