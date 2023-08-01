運動已成眾所皆知的健康之道，醫師更表示，運動要先求有再求好，若已培養有氧、重訓運動的習慣後，下一部應追求「動作多樣性」，也就是，學習新的運動動作來促進認知功能，有效預防失智症。

復健科醫師王思恒在其臉書「一分鐘健身教室」表示，運動習慣必須先求有再求好，從不運動的上班族、肌少症的長者，只要每天花30分鐘到公園快走，就能有益健康。養成走路習慣後，可再增強運動強度，例如加快速度、慢跑、爬山，以讓健康更上層樓。

他表示，有氧運動固然好，重量訓練也不可少，若重訓與有氧都已到位，再往上突破的運動則該追求「動作多樣性」。2022年的《細胞》(Cell)期刊上，美國學者提出大腦「用進廢退」假說，學習新語言、學跳舞等活動，都會激發神經細胞聯結、促進認知功能。反之，缺乏認知挑戰的老年生活，是通往失智症的捷徑。

他表示，剛開始學習一種新舞蹈時，手腳難免有些笨拙尷尬、需要全神貫注、反覆練習才能正確執行，「當人需要全神關注時，即是大腦在『用力』的表現。」學跳舞就是利用動作多樣性，來促進身體與大腦健康的好方法。

王思恒表示，相對於重訓、跑步，跳舞的動作更多元、更複雜，更能挑戰大腦的運動皮質。跳舞作為有氧運動，可促進心血管系統健康、預防長者跌倒、促進情緒健康、睡眠等功效，可說是一舉多得的優質運動。