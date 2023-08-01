長榮航勤「地勤作業員」工作實況。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園航勤「航機清艙人員」工作實況。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

因應疫後旅運量復甦及迎接暑假出國旅遊潮，航空地勤業人力短缺，勞動力發展署桃竹苗分署依勞動部的專案缺工職業訓練試辦計畫，與長榮航勤及桃園航勤合辦「地勤作業員」、「航機清艙人員」工作崗位訓練，針對待業民眾提供先雇後訓機會，讓參訓民眾在訓練期間透過作業中學習，快速熟悉作業內容與工作技能，順利融入職場，即日起地勤作業員第1期、航機清艙人員第1期先雇後訓課程已於台灣就業通上架，歡迎有志投身航勤業的待業民眾報名。

桃竹苗分署指出，疫後出國旅遊量暴增，導致桃園機場航班量及旅客人數快速成長，長榮航勤及桃園航勤均表示，員工招募作業更因疫情期間就業型態變更、疫後產業大量缺工、社會少子化等因素導致供需失衡，加上航勤業產業特性需輪班，導致招募不易。

為解決疫後航空站地勤業人力需求攀升，勞動力發展署6月19日與民航局會商，針對缺工職缺包含地勤作業人員與航機清艙人員，啟動專案媒合，另為快速補足航勤業人力需求並讓新進員工盡速適應職場，特別將航空地勤業「勤務人員」與「清艙人員」納入專案缺工職業訓練試辦計畫，有意參訓者可前往就業中心開立專案缺工推介卡，並透過台灣就業通「特定缺工產業專區」報名參訓。

經業者甄選錄取後，參訓民眾不僅可獲得每月平均薪資3.2萬元至3.5萬元不等，還有額外專案缺工就業獎勵每月6000元至1萬元，最長可領取12個月，工作內容涵蓋行李、貨物裝卸、行李托運、侍應品運送、客艙清潔整理及航機清洗等業務。

桃竹苗分署長林淑媛表示，疫後改善缺工擴大就業方案結合跨部會資源，分別從勞工端及雇主端給予協助，積極改善產業缺工，勞工端針對符合一定薪資要求的專案職缺，擴大專案就業獎勵，經推介就業的失業勞工每人每月最高發給就業獎勵金1.3萬元，鼓勵失業勞工投入缺工行業，同時針對雇主端提供訓練資源和補助，透過參訓獎勵金和先雇後訓2項措施，協助企業培訓人力，滿足缺工產業需求。

林淑媛說，目前桃竹苗分署推動多項先雇後訓措施，包含與長榮航勤合作的「地勤作業員第01期」、與桃園航勤合作的「航機清艙人員第01期」，及與旅宿業逗點新創志業公司合作的「房務員第01期」等3個班次，歡迎15歲（含）以上，具工作意願且工作技能不足的失待業民眾踴躍報名參訓。

班級資訊可至台灣就業通專案缺工職業訓練網（https://its.taiwanjobs.gov.tw/EnterpriseUnit/）查詢報名，另旅宿、航空地勤產業若有意願申請先雇後訓措施，歡迎電洽桃竹苗分署（03）485-5368分機1366，1371。