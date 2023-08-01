嘉大民雄校區新寢室改為4人一間，床組採用側邊沖孔護欄加高設計。（嘉義大學提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉大民雄校區改建後的寢室上下床舖改用「走」的踏梯，並有收納功能，（嘉義大學提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉大民雄宿舍「未」改建前的寢室空間。（嘉義大學提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義大學力拚洗刷「全台最爛大學宿舍」汙名，民雄校區宿舍斥資近億元大改造，預計在8月下旬完成綠園一舍寢室及廊道空間等整修工程，新學年起每學期新宿舍收費8500元，調漲2500元。

嘉義大學民雄校區宿舍被網友票選為全台最爛大學宿舍第1名，網友認為是傳統家具設備，充滿歲月痕跡感，6人一房還是上下舖，還被酸有「返校味」。

嘉大表示，民雄校區宿舍改建工程，獲得爭教育部補助4930萬元，嘉大校務基金補助5020萬元，斥資近1億元，就要是洗刷學生對民雄宿舍的觀感，期能打造共享、共居與共學的「共學院落」。

嘉大校長林翰謙表示，「民雄校區學生宿舍生活圈室內外改善計畫」中，目前是第一期改善工程，包含民雄綠園一舍寢室、廊道、各樓層公共空間、餐廳1、2樓空間及一舍周邊戶外空間，特別保留312床給9月即將入學的大一新生入住；後續將啟動第二期計畫改善綠園二舍室內外空間。

學務長唐榮昌指出，此次共改建96間房間，床數380床，每間寢室面積7.57坪，112學年度起，每學期收費8500元，新寢室床組採用側邊護欄加高設計，安全性又可吊掛物品，以前上下床舖的爬梯改為用「走」的踏梯，並結合收納功能，使用空間增多。

教育系2年級盧姓學生說，很開心綠園一舍寢室從6人一間改建為4人一間，解決空間擁擠問題，還增加個人物品收納空間，很期待改建後的新樣貌。

今年畢業的楊姓校友說，住宿4年，每學期住宿費6000元，上課方便，又能節省交通費開支，離校前看到學校改建的示意圖，空間變大，功能性多，公共空間也更好，很推薦學弟妹入住。