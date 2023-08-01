中市北屯區民眾趕快儲水備用！台中市府經濟發展局今天表示，因台電公司的電纜管線工程誤損台水的送水管線造成損壞漏水，為配合緊急搶修，北屯區22個里預計自8月3日上午9時起至8月5日上午8時共停水47小時，停水戶數有5萬3927戶，提醒民眾提前儲水備用。

中市北屯區停水的22個里包括同榮里、后庄里、仁和里、仁愛里、水湳里、平和里、平陽里、松竹里、四民里、仁美里、松強里、松勇里、松茂里、松安里、松和里、平福里、平心里、平順里、平興里、舊社里、平田里、東光里。

經發局表示，造成此次停水原因是台灣電力公司進行電纜管線工程時，誤損台水公司的1200mm送水管線而造成損壞漏水，台水將進行搶修。經發局提醒民眾，停水期間要關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災；復水後，請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。

經發局強調，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，在恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，而在管線末端或巷弄區域會延後恢復供水。

經發局表示，因應此次停水，自來水公司第四區管理處將派遣5台水車巡迴補水，臨時取水站則視用水需求滾動調整。停水期間，市府與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保工程如期完工，將不便降至最低。

民眾欲查詢停復水狀況，可洽詢「1910免付費服務專線」，並歡迎市民加入台水公司的LINE官方帳號（https://line.me/ti/p/@586zvzut ），可即時接收停水通知。