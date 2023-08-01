國民黨2024總統參選人侯友宜近日率團出訪日本，國民黨台北市議員、立委參選人李彥秀分析，侯此次出訪帶有3層意義，顯示出侯的務實與穩健，反觀民進黨總統參選人賴清德說出「走入白宮」的暴走言論，只會把台灣拉往戰爭邊緣。

李彥秀今（1）日在臉書表示，侯友宜是16年來首位訪日的藍營總統參選人，與日本國會議員會談時，清楚表達將全力以赴讓台海安定、台灣安全、日本安心，正凸顯出侯在兩岸與國際議題上穩健的特質。

李彥秀分析，侯友宜此次出訪含有3層意義。第1、以「台海安定、台灣安全、日本(美國)安心」作為定海神針，扮演區域和平穩定的「和平創造者」，讓台灣扮演「風險降低者」角色；第2、在兩岸關係上主張「合乎中華民國憲法的九二共識」，賦予「九二共識」新生命外，除了讓兩岸有重新融冰的可能外，更凝聚台灣主流民意，強化中華民國主體論述；第3、侯出身警政官僚，擔任地方首長，嚴守行政中立、關基層建設，較少對於兩岸與國際提出主張，此次透過與美日政界領袖的直接接觸，彰顯處理國家定位及國際外交上的能力。

李彥秀強調，台海的穩定與和平，不僅關係到台灣2300萬人的安全，更是區域及世界和平的關鍵，但賴清德不僅主張台獨，還曾說出「走入白宮」這種毫無兩岸與外交知識的「暴走言論」，只會把台灣拉近政爭邊緣，「侯友宜務實、穩健路線，才能讓台灣走出兩岸與國際的新格局。」