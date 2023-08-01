高雄張姓女飼主到某寵物店花3萬2000元買下一隻博美幼犬，狗狗帶回家才養了3個月因不明原因嘔吐、腹瀉過世，張女懷疑寵物店故意賣病狗給她，怒告詐欺。高雄地檢署審酌雙方買賣契約內有「24小內診斷出疾病可無條件換犬」的條款，認定寵物店已承擔風險無責，偵結後處分不起訴。

今年2月張女在男友的陪同下，到三民區某寵物店挑選一隻可愛的博美犬，花了3萬2000元買回家。寵物店得知張女是新手，還特地教導幼犬照顧事項。但張女帶狗狗回家，養不到3個月，狗狗就因嘔吐、腹瀉不止，不明原因過世。

張女認為自己買到病犬，怒告寵物店詐欺。張女強調，狗狗帶回家後2週就出現異狀，不時會小咳嗽，懷疑寵物店刻意欺瞞、賣她有問題的小狗。

寵物店喊冤，強調狗狗交給張女時是健康的，有詳細告知張女那隻博美狗的狀況，也有教張女如何飼養。合約部分，也是雙方看了都同意才簽訂。何況，張女明知幼犬只能吃軟飼料，還曾帶狗狗去寵物餐廳吃寵物餐。照理說若真有喪狗之痛，懷疑店內幼犬不健康，為何張女事後還回到店內、詢問其他幼犬的購買事宜？

檢方認為，雙方簽定的買賣契約，明定寵物店賣出的狗、只要在24小時被醫生檢查出罹患肺炎等疾病，即可無條件更換等價幼犬，認定寵物店已考量出售犬隻可能不健康，願意承擔風險。

檢方強調，動物的健康狀況變化本來就難以預測，張女與寵物店買賣時、均已確認狗狗沒什麼問題，認定寵物店無責，偵結處分不起訴。