美國周一（7月31日）表示，美國與阿富汗塔利班在最新一輪雙邊會談，敦促塔利班逆轉導致該國人權狀況惡化的政策，特別是婦女、女孩和弱勢社區的人權，同時讚揚了阿富汗取得的經濟和禁毒成果。

據《美國之音》報導，塔利班稱其在喀布爾的只有男性組成的政府為「阿富汗伊斯蘭大公國」（The Islamic Emirate of Afghanistan）。該組織在2021 年8月奪取阿富汗政權之前，對美國領導的北約部隊和現已解散的阿富汗政府發動了長達近20年的致命叛亂。10幾名塔利班主要領導人仍留在美國頭號通緝犯名單上，並因指揮襲擊美國軍隊而被美國開列數百萬美元的懸賞金。

在塔利班奪權後，美國和其他西方國家立即凍結了超過90億美元的阿富汗中央銀行外匯儲備，以阻止塔利班得到這些資金。他們還對阿富汗的金融和銀行業實施了制裁。

此後，華盛頓將美國持有的70億美元凍結資源中的一半轉移到了瑞士的一個信託基金，用於阿富汗的人道主義工作。塔利班拒絕了這筆基金，要求將全部款項退還給阿富汗中央銀行。此後，美國放寬了一些對銀行業的限制，以支持飽受戰爭蹂躪的阿富汗的人道主義行動，並使普通公民能夠獲得工資以養家糊口。

近日，美國與阿富汗臨時政府（塔利班）為期2天的會談在卡達多哈舉行，美國阿富汗事務特別代表威斯特（Tom West）和塔利班外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）率領各自代表團參加了會談。

美國在會後發表聲明說，自塔利班在喀布爾奪取政權以來，美國「對拘押、媒體鎮壓和限制宗教活動表示嚴重關切」。美方支持阿富汗人民要求尊重他們的權利，以及支持以他們的意願塑造阿富汗未來的要求。聲明說，美方「確定了建立信任以支持阿富汗人民的領域」，聯合國領導的援助組織提供了符合人道主義原則的援助。

雙邊會談中還討論了塔利班履行安全承諾的努力，美方指出，事實上的阿富汗領導人應「繼續致力於」防止任何人利用阿富汗領土威脅美國及其盟國。「針對阿富汗平民的大規模恐怖襲擊有所減少」，美方向塔利班代表表示，要求立即無條件釋放被拘留的美國公民，並警告說，拘押美國公民是「積極參與的重大障礙」。

對於阿富汗禁毒成果，美國官員表示，願意與塔利班就禁毒問題進行對話度，並稱有注意到一些報導表明塔利班禁止種植罌粟，讓罌粟種植大幅減少。

值得注意的是，早些時候，塔利班領導的阿富汗外交部在一份聲明中表示，華盛頓需要取消對塔利班領導人的旅行限制，結束對這個飽受衝突蹂躪的國家的經濟制裁，並解凍阿富汗中央銀行的外國資金。聲明還補充說，人權問題也在討論之中。聲明表示，「國際能源署（IEA）重申，建立信任至關重要的是刪除黑名單和懸賞名單，解凍（中央銀行）儲備金，使阿富汗人能夠建立一個不依賴外國援助的經濟。」

此次會見塔利班代表之際，美國代表團還與阿富汗中央銀行（DAB）領袖和財政部代表會面，雙方討論了經濟狀況和該國銀行業面臨的挑戰。美國官員指出，「最近的數據顯示，2023年阿富汗的通膨率下降，商品進出口增長，並表示願意盡快就經濟穩定問題進行技術對話。」

塔利班則表示，「取消對阿富汗銀行的大部分限制，使得交易輕鬆和簡單被認為是一項積極的發展」。