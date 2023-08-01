休賽季期間各隊加強，完成P. LEAGUE+3連霸的台北富邦勇士同樣不減緩補強腳步，1日宣布與自由球員吳永盛，提升球隊本土後場實力。

因為英文名字叫Jeff讓吳永盛有了「國民姐夫」綽號，國中畢業後即旅外挑戰美國高中賽事，2014年獲得NCAA一級獎學金，就讀沙加緬度州立大學，是台灣第1位獲得美國大學一級獎學金殊榮的球員。

2019年吳永盛畢業返台後加盟寶島夢想家出戰ABL東南亞職業籃球聯賽，隨後2019年暑假投入CBA中國男子籃球職業聯賽選秀，並在首輪第8順位被上海久事大鯊魚選中，隔年轉隊至新疆廣匯飛虎；2021年返回台灣加盟PLG的福爾摩沙台新夢想家，永盛在上賽季曾有單場17分及5顆三分彈的優異表現，也曾獲選PLG第16周最佳球員。

吳永盛從2018年到現在多次入選中華男籃代表隊，是國家隊的穩定成員，對於他的加入，台北富邦勇士領隊蔡承儒表示：「非常歡迎永盛加入勇士團隊！我們在暑假補強的首要目標就是希望能厚植後衛的戰力，永盛擁有攻防兩端的能力和積極進取的態度，相信他很快能融入球隊體系，幫助勇士在PLG和EASL東超拿下最佳成績！」