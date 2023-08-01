台中市市長盧秀燕今（1）日在市政會議上表示，聽說中央最近準備找理由，把捷運藍線計畫退回或擱置，她希望這個消息不是真的，她要代表台中人「拜託拜託」中央，基於公平給台中藍線。對此，國民黨台北市議員楊植斗分析，中央對地方政府極度大小眼，高雄市前鎮漁港改建只要3000萬，中央卻撥出81億，落差之大實在難以服眾，盼中央能夠聽見「媽媽市長」盧秀燕的請託，給台中藍線一個機會。

楊植斗在臉書發文表示，盧秀燕任內爭取台中捷運藍線，也多次北上與中央溝通，但如今卻有風聲，捷運藍線很可能被中央退回或擱置。台中的人口比高雄多，高雄捷運目前已有兩條線，行政院又再補助高雄繼續蓋，反觀台中卻只有一條綠線；盧秀燕爭取藍線5年不斷被中央卡住，如今甚至必須委屈向中央懇求「拜託拜託」，希望給台中人公平對待。

楊植斗更指出，高雄市前鎮漁港改建只要3000萬，中央卻撥出81億，這中間的金額落差之大實在很難說服人民，高雄市市長陳其邁要5毛民進黨給100塊，「你說奇怪不奇怪？」

對此，楊植斗痛批，執政的民進黨擁有龐大的預算，地方首長如果提出合理的需求中央都應該照顧，現在這樣大小眼，真的不怕政黨輪替後所有爛帳都被查清楚？楊更喊話：「台中媽媽的請託，中央聽見了嗎？請給台中藍線一個機會，傾聽人民的聲音吧！」