土耳其今年2月遭逢規模達7.8之強震，為協助災區復原、災民重建生活，台灣國際合作發展基金會（國合會）與捷克國際人道援助組織People in Need（PIN）合作執行「土耳其地震災區當地企業早期復原計畫」，並於7月1日啟動，主要提供災區災前已立案登記之超微型與微型企業現金援助，加速恢復營運。

此次百年強震造成土國損失超過千億美元，相當於土國2023年國內生產毛額（GDP）的9％。另國際勞工組織預估，災區經濟活動中斷將造成民眾每月收入平均減少4351土耳其里拉（約230.6美元），對生計造成莫大影響。

史立軍說，本計畫將提供重災區Adıyaman、Kahramanmaraş及Gaziantep等省至少100家災前已立案登記之超微型與微型企業現金援助，以恢復營運。

史立軍指出，將輔以土耳其企業諮詢與訓練、增強受益企業營運體質，為災區注入經濟復甦動能，提供重建災區與社區生活所需之首要服務，其中包含木工、水電、理髮及雜貨店等。

史立軍表示，本計畫聚焦災後重建，延續我國自緊急援助階段就開始提供土耳其的各種災後援助，彰顯我國人道援助提供者之形象。國合會未來亦將派遣專家參與計畫執行，深化實質參與，發揮軟實力，提升在土國之能見度。