台灣洗腎人數超過8萬人，病人洗腎是否人生就此從彩色變黑白？在竹北市東元綜合醫院持續做透析療程的56歲張麗寬不這麼認為，她主動出擊拿起畫筆，繪出絢麗多彩的人生下半場，當起腎友支持團體之中的陽光，激勵大家拿回「腎」利的自主權。

患有糖尿病和高血壓的張麗寬，11年前將與先生步入婚姻之際，發現罹患腎臟疾病，需要長期洗腎，先生堅定陪伴她，3年前搬到竹北，透過主治醫師的轉介來東元醫院接續透析療程。

張麗寬坦言，透析後身體會很不舒服，像不寧腿、雙腳無力、疲倦等都會打擊腎友信心，她也曾陷入低潮，甚至有輕生念頭，在先生和東元腎臟科主治醫師范誠宗不斷鼓勵及開導，讓她提起勇氣與疾病共存。

她說，洗腎的人有3分之1時間都躺著，如果不運動腿就沒力，越不動越沒體力，形成惡性循環，她安排1周2天的瑜珈課，並常跟先生去體育館慢跑鍛鍊體能，身體感覺活力十足。

「畫畫讓我感受到信心，穩定心靈，擁有正能量與學習的動力！」她自修學畫畫，每當不安的情緒襲來就提起畫筆，撫平焦躁的心境，漸漸沉浸在色彩斑斕的畫布中，畫出興趣也繪出生活重心，累積300幅畫作，參加文化局舉辦的繪畫競賽拿下「佳作」，更因此結交許多同好朋友。

張麗寬鼓勵跟她一樣的腎友，要找到自己的興趣，不要覺得黯淡無光，找到對生命的熱情，心態上會比較開朗，有寄託有心靈支撐，人生可以是彩色的！

范誠宗說，張麗寬積極調整改善生活狀態，像飲食控制、水分控制、身體自我鍛鍊，配合醫囑洗腎不打折扣，身體數值都往好的方向邁進，現在神采奕奕，氣色好很多。

范誠宗指出，洗腎治療提供至少10％的腎功能，只要願意好好洗腎，食慾體能恢復了，都能穩定健康生活，每位腎友都是面對生命挑戰的勇士，除洗腎外還是靠自己的努力，飲食適當適量，珍惜生命，才能活出自己的色彩。