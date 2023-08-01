前瞻計畫近來成為選戰攻防焦點，民眾黨立法院黨團1日指出，根據審計部最新報告，截止2022年止 ，前瞻軌道建設50個分支計畫僅6項完成，對比國發會宣稱的96.95％執行率有極大落差，加上多項特別預算舉債支應，嚴重破壞財政紀律，呼籲中央與地方聯手研議解方，避免前瞻軌道建設停擺，並停止濫編預算確保財政穩定。

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻軌道建設執行率低；民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、黨團副主任兼發言人楊寶楨上午召開「審計部誠實檢討前瞻，民進黨別再轉移焦點」記者會，繼續追打前瞻計畫議題。

邱臣遠指出，審計部27日公布最新「前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告」，前三期前瞻執行期間分別為2017至2018年、2019至2020年、2021年至2023年，但至今仍分別有12項、32項及101項未執行完竣，審計部直指應「持續督促相關執行機關」，可見政府「撒錢後就不管」的施政態度，嚴重影響建設推動。

邱臣遠提到，從審計部報告可觀察到，第1到3期軌道建設50項分支計畫中，報告中列出完成的僅6項，項目完成率僅12％，前二期也還有未實現數，仍有保留款未支付，而第三期實現率更只有65.91％。

邱臣遠直言，審計部報告也指出，基隆迄今無捷運整體路網計畫，路線尚待評估；桃園因連續5年短編地方款，有違財政紀律，使鐵道局執行計畫無餘裕經費，呼籲中央與地方聯手盤點期程延宕的前瞻建設，協議解方並調整興建期程，避免建設停擺。

張其祿指出，中央截至2022年底核定計畫總經費為9900億7152萬多元，其中4542億2950萬多元（45.88％）經費，需由地方政府自籌，目前編列預算已達1514億 1282萬多元，但僅占中央核定自籌經費的33.33％，龐大的經費壓力使地方財政上難以為繼，也使其他計畫無法順利推動，可能是前瞻執行率低落的原因。

張其祿表示，凸顯中央政府在核定補助金和計畫時，未完善考慮地方政府的財政能力，呼籲中央政府在補助計畫及經費的核定上，應衡量地方政府的財政狀況，加強審核可行性和目標效益，同時強化督考機制，追蹤計畫的效益達成情形。