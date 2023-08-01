隨著2024選戰逐步逼近，民進黨近期狂打民眾黨參選人柯文哲過去因失言講出帶有歧視女性意涵的言論，引發各界熱議。對此，最近有一份街訪詢問台灣女性對柯文哲的看法，結果相當出人意料。

中時新聞網Youtube節目《街頭大聲公》28日展開街訪，針對「柯文哲的歧視女性失言」及「2024總統投票意向」對女性路人進行詢問，結果發現民眾反應相當兩極化，力挺柯的表示，「會投給柯文哲，覺得他台北市做得比較好，應該政黨輪替一下，仇女主要是他講話太直接了」、「我想投給柯文哲，對於他改善台北市負債覺得很欣賞，仇女爭議應該是言多必失，不會因為爭議而對他不滿」、「投給柯文哲，覺得他很理性，仇女言論應該是不經大腦想出來的，好好想過一遍就不會這樣說了」。

另外，批判柯文哲仇女言論的民眾稱，「討厭柯文哲，且柯文哲厭女，尤其他說過女人在家當家庭主婦這件事，難道每個男人都像他當醫生賺那麼多，當然支持賴清德」、「對於柯文哲的性別意識非常不認同，不重視女性的言論，有點像不重視台灣地區1/2的人口，會投給賴清德」、「當然投給賴清德」。

至於國民黨總統參選人侯友宜，有民眾稱，「投給侯友宜，他有做事，柯文哲也很好、好務實，對於外界指柯仇女，不會當做一個單一事件來看。」

另從該街訪中也可以發現，支持柯文哲的人多在50歲以下，反觀表態力挺藍、綠總統參選人的民眾，比較偏向超過50歲。另外此街訪還呈現多數認為柯文哲仇女的民眾，政治傾向上都比較偏向綠營。而力挺柯文哲的人，多認為他是失言。