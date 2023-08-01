受颱風「杜蘇芮」影響，京津冀等地自7月29日就持續遭遇強降雨的襲擊，三天內連發七次暴雨紅色預警。在北京，暴雨已導致11人遇難、5萬多人轉移，部分地區爆發山洪。其中，房價6000至萬元（人民幣．下同）不等、被稱為「頂奢酒店」的北京悉曇酒店更在此次暴雨中被洪水沖毀。7月31日，有住客在網上發帖求救，稱自己的車不知是被淹還是被沖走，目前酒店沒電沒熱水。

據央視引述北京市防汛抗旱指揮部副指揮、應急管理局副局長劉斌介紹，本次北京暴雨情況已達到2012年「7·12」時的降雨水平，甚至房山、門頭溝地區的降雨量遠超當年。

而去年4月30日開始試營業的悉曇酒店，正位於京西門頭溝潭柘寺附近有千年歷史的陽坡元村內。住客在網上以「我在北京悉曇酒店，有人來救我嗎？」為題發帖稱：「本人位於北京市門頭溝悉曇酒店，由於北京大暴雨，路已經被山洪沖垮，我的車不知道是被淹還是被沖走，目前酒店裡的情況，沒電，沒熱水！想回家。」

另據多張網傳圖片顯示，被洪水肆虐過的酒店設施面目全非，雜物、樹木、淤泥佈滿一地，木質棧橋上有墜落的石塊，水皆變成泥黃色，露天無邊泳池變得泥濘不堪等。而被暴雨摧殘後，悉曇酒店已經在攜程等OTA平台全線下架了房源。

據悉，悉曇酒店是華北地區唯一的羅萊夏朵聯盟成員，甫開業被稱為「京郊頂奢天花板」，房價為6000至萬元人民幣不等，與寶格麗、頤和安縵等奢牌酒店並列京城奢華酒店第一梯隊。

據官方介紹，這座依古村而建的酒店，景觀由日本造園大師野村勘治，順景園林設計，耗時8年、斥資8億而成。其佔地面積13000㎡，擁有38間客房和17個庭，一院一風景，一戶一私湯，酒店的茶室、咖啡館、禪修室位於天仙宮遺址內，遺址內尚存五顆百年古樹。