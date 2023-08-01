紅襪在客場水手系列賽首戰兵敗，張育成擔任先發游擊手上陣，3打數掛零，球隊打擊王吉田正尚5打數掛零，水手終場6比2獲勝。紅襪吞下3連敗，不過同區的洋基同日也輸了光芒，紅襪仍領先1場勝差。張育成雖然打擊無表現，不過在守備方面幫助球隊完成兩次雙殺。

水手首局出現離譜守備失誤，紅襪杜蘭（Jarren Duran）四壞保送上壘，試圖盜二壘時，捕手墨菲（Tom Murphy）暴傳，中外野手J-Rod急傳三壘補救也暴傳，杜蘭跑回本壘得分！

紅襪先發投手派維塔（Nick Pivetta）7.1局飆出10K，第8局退場時留下二壘跑者，紅襪該局被打了4分，總計派維塔責失3分是優質先發仍吞下敗投。

JUST JARREN DURAN THINGS. pic.twitter.com/5Z53WLucnz — Red Sox (@RedSox) August 1, 2023

張育成第5局擊出三壘方向滾地，有機會跑出安打，但是水手三壘手蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）行進中精采傳球，張育成慢一步遭封殺。該局下張育成接獲一壘手卡瑟斯（Triston Casas）傳球完成了3-6雙殺。

第8局紅襪防守調整，張育成改守一壘，紅襪二壘手瑞耶斯（Pablo Reyes）改去守游擊，該局瑞耶斯守備失誤弄成滿壘。水手打回1分仍是滿壘，法蘭斯（Ty France）敲了內滾，張育成撿球先傳本壘殺掉三壘跑者蘇亞雷茲，再接獲捕手回傳封殺打者，與捕手康納王（Connor Wong）聯手3-2-3雙殺。第9局張育成最後打席被換成杜瓦（Adam Duvall）代打，但是杜瓦也沒打出去。