達連隘口位於巴拿馬與哥倫比亞邊境處，由大片未開發沼澤和森林構成。

路透社報導，根據巴拿馬公共安全部的資料，今年1到7月共有24萬8901人穿越達連隘口，已超過2022全年24萬8284人的紀錄，其中大多數人目的是前往美國。

資料顯示，7月記錄到的越境人數最高，有5萬2530人踏上這段危險旅程，較6月增加77%。這些人主要來自委內瑞拉、海地和厄瓜多。

法新社指出儘管危險重重，巴拿馬和哥倫比亞邊境265公里長的達連隘口仍成為移民從南美洲前往美國的關鍵要道。穿越達連隘口沿途有野生動物、河流及犯罪集團，後者會搶劫或向移民強索錢財後引導他們穿越。

儘管美國、巴拿馬及哥倫比亞在4月展開一項為期2個月的行動盼遏止非法移民，但從哥倫比亞穿越叢林進入巴拿馬的人數仍持續上升。

巴拿馬公安部長皮諾（Juan Manuel Pino）警告，到今年底時穿越達連隘口的人數恐達40萬人。

由於有許多死亡數未通報，巴拿馬有關單位也不知道穿越達連隘口時死於茂密叢林的確切人數。

今年到目前走這條危險路線者已有超過10萬人是來自委內瑞拉，另有約3萬3000名海地人、2萬5000名厄瓜多人及8500名中國人。

皮諾7月稍早時表示雖然雨季已開始，移民人數仍較往年激增。

移民官員沙拉維亞（Maria Saravia）在發表新數據的記者會說，今年穿越叢林的人裡有20%是未成年人，這當中更有51%未滿5歲。

聯合國警告穿越這段密林的移民恐置身疾病、暴力、性侵、人口販運等風險。