Michael Jordan and Charles Barkley were best friends until Barkley criticized Jordan’s management of his NBA team. The friendship ended, and they haven’t spoken in years.



“He’s got my number,” said Barkley, who refuses to be the first to apologize. https://t.co/P0c8FDM0qh pic.twitter.com/PEiijrVATm — 60 Minutes (@60Minutes) July 30, 2023

名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）、麥可喬丹（Michael Jordan）球員時代私交甚好，但是多年前兩人鬧翻，從此不再說話，今年兩人都滿60歲，巴克利重申只要喬丹願意開口，他們肯定還有機會修復舊日友情。

巴克利在《60分鐘》訪談重提兩人關係破裂的原因：「我那時候說，他身邊沒有人敢對他說No，然後他真的覺得被我冒犯，我們就沒再說話了。但是我必須忠於我的工作（球評），如果我批評其他人卻不願批評我最好的朋友，那我就失去所有可信度了。」

當年喬丹是山貓隊老闆（後來的黃蜂隊），巴克利公開在節目評論喬丹管理不善，對球員太吝嗇，直指喬丹身邊都是應聲蟲。後來球隊有好轉，巴克利也修正了對喬丹的評語，但是喬丹仍不原諒他。巴克利指出今日的球員無法接受批評，他點名現役球星杜蘭特（Kevin Durant），杜蘭特非常優秀但是太敏感，從來不會自問他人的批評是否公正。詹姆斯（LeBron James）也非常不喜歡巴克利的評論，斥他只是個酸民。

外界認為喬丹可以接受其他人的批評，包括「禪師」傑克生（Phil Jackson）也做過類似的批評，但喬丹沒生氣，喬丹在意的是巴克利身為好友卻沒有在逆風時挺他。巴克利自豪地說：「我很誠實、公正、不帶任何偏見，我想這個行業幾乎沒有我這樣的人。」所以巴克利自認沒做錯，不願主動道歉，只希望喬丹先打電話給他，兩人再好好談一談。