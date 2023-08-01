名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）、麥可喬丹（Michael Jordan）球員時代私交甚好，但是多年前兩人鬧翻，從此不再說話，今年兩人都滿60歲，巴克利重申只要喬丹願意開口，他們肯定還有機會修復舊日友情。
巴克利在《60分鐘》訪談重提兩人關係破裂的原因：「我那時候說，他身邊沒有人敢對他說No，然後他真的覺得被我冒犯，我們就沒再說話了。但是我必須忠於我的工作（球評），如果我批評其他人卻不願批評我最好的朋友，那我就失去所有可信度了。」
當年喬丹是山貓隊老闆（後來的黃蜂隊），巴克利公開在節目評論喬丹管理不善，對球員太吝嗇，直指喬丹身邊都是應聲蟲。後來球隊有好轉，巴克利也修正了對喬丹的評語，但是喬丹仍不原諒他。巴克利指出今日的球員無法接受批評，他點名現役球星杜蘭特（Kevin Durant），杜蘭特非常優秀但是太敏感，從來不會自問他人的批評是否公正。詹姆斯（LeBron James）也非常不喜歡巴克利的評論，斥他只是個酸民。
外界認為喬丹可以接受其他人的批評，包括「禪師」傑克生（Phil Jackson）也做過類似的批評，但喬丹沒生氣，喬丹在意的是巴克利身為好友卻沒有在逆風時挺他。巴克利自豪地說：「我很誠實、公正、不帶任何偏見，我想這個行業幾乎沒有我這樣的人。」所以巴克利自認沒做錯，不願主動道歉，只希望喬丹先打電話給他，兩人再好好談一談。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。