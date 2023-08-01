因疫情促使民眾使用行動支付進行消費以及繳費需求提升，玉山銀行推出玉山電子支付「掃碼繳費」服務，只要下載玉山Wallet App，並開通電子支付，點選「掃碼付」即可掃描水費、電費(即將開放)、瓦斯費、停車費、學雜費、電信費、各項政府規費、勞健保費等帳單QRCode(含台灣Pay、台灣行動支付等)進行繳費。

此外，玉山卡友還可使用玉山電子支付綁定信用卡，於掃描生活帳單QRCode繳費或以台灣Pay付款消費時，點選「使用紅利點數折抵」功能立即折抵當筆交易金額，將紅利點數折抵的使用範圍擴大至生活帳單及全台26萬個商圈、夜市、超商等生活場景，讓玉山的支付服務成為顧客生活消費首選。

為提供顧客更完善與便利的支付體驗，玉山銀行持續推出創新電子支付服務，不僅在電子支付跨境交易量領先同業，也為首家推出境內消費電子支付跨機構服務的銀行、為首家可綁定玉山信用卡至台灣Pay或TWQR標章超過26萬通路商店消費的電子支付業者。