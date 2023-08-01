在公布財報前，豐田周二股價上漲1.2%。資料公布後，目前暫時上漲2.6%。

該公司在聲明中說，由於供應鏈的共同努力，一起改善了生產力，所有地區的銷售量都出現年增。

豐田說，上季營業利益來到1.12兆日圓(約78.5億美元)，較去年同期大增94%，表現並且優於Refinitiv十位分析師平均預期的9452億日圓。

該公司去年第一財季的營業利益為5786億日圓。

豐田也維持對本財年的財測，獲利估達到3.0兆日圓。然而23位分析師的平均預測為3.6兆日圓。豐田表示，約在半年報公布之時，會考慮上調財測。

豐田此前提出了計畫，希望在全球競爭電動車市場，並詳述了氫能源戰略。希望能應對特斯拉和其它競爭對手的挑戰。

該銷量全球第一大汽車廠表示，上季總共賣出253萬輛豐田和Lexus品牌汽車，年增8.4%，其中約34%為混合動力等的電動車。

在半導體供應改善，以及銷量增加之下，日本地區的營業利益年增超過1倍，來到7007億日圓，佔整體營業利益的60%以上。

該公司第一財季銷售為10.5兆日圓，營益率為10.6%。