新任大灣高中校長李宜芳、連任培文國小校長陳明和及調任忠孝國中校長黃峻宏等人代表宣誓。（洪榮志攝）

今天是各級學校112學年度新學期的開始，台南市政府管轄的高中至幼兒園288校，有80校的校長、園長，今天齊聚永仁高中舉行布達、交接典禮。副市長葉澤山代表市長黃偉哲，頒發校長、園長聘書，並勉勵校長、園長們繼續帶領師生邁向新境界，造福台南市的學子。

市府教育局表示，全市4校市立高中，新學期有大灣高中校長李宜芳新任、南寧高中校長蘇宗立連任；58校國中及2校國中小，有東原國中校長周柏廷、蓮潭國中小許嘉齡、北門國中陳明宏等3校校長新任，7校校長調任，4校校長連任。

至於209校國小，有七股區建功國小黃郁雯、白河區大竹國小吳錦梅、將軍區鯤鯓國小黃向秀、楠西區楠西國小李耀全、北門區文山國小楊鎮鴻、龍崎區龍崎國小陳賢璁、學甲區宅港國小林維智、下營區賀建國小何銘倫等8校新任，24校調任，29校連任，15所幼兒園，有2所調任，1所連任。

教育局表示，此次新任校長均於教學現場服務16年以上，連任及調任校長則平均超過29年的服務年資，教育經驗都相當豐富。另有7位退休校長，奉獻智力、才能與青春歲月36年，用教育的專業與熱誠，順應時代改變，幫助台南子弟在穩健中邁向更優質的發展。

今天的典禮中，由新任大灣高中校長李宜芳、連任培文國小校長陳明和及調任忠孝國中校長黃峻宏，分別代表新任、連任及調任校長進行就任宣誓，並由財政稅務局主任秘書蘇雙樂及主計處長方盆擔任監交人；隨後由崇明國小退休校長王海秀代表退休校長致詞，東原國中新任校長周柏廷代表新任校長致詞。

葉澤山指出，教育是孩子的希望工程，期待每位教育工作者都能堅守崗位，持續以教育專業及熱忱，讓每位學生都能獲得最好的照顧與成長，市府也會持續支持學校，共同打造優質的校園環境。