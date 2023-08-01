為了更有效減量，環保署公布「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，要求業者要達到一定減量率及循環箱的使用率等。（林良齊攝）

為推動網購包裝減量，環保署日前公布「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，要求網際網路零售業之網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯材質；紙類包材90％以上回收紙含量；塑膠包材摻配25％以上再生料，環保署與地方政府首波稽查25家大型業者全數合格，也預告明年1月1日起也將稽查中小型業者。

據環保署調查，2019年時平均每件網購包裹使用約0.322公斤的包材，推動多年包材減量及措施後，去年第四季僅剩0.247公斤，平均包材減量逾2成，年第四季平均每件包材重為0.247公斤，約減量1550.8公噸。

為了更有效減量，環保署公布「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，要求業者要達到一定減量率及循環箱的使用率等。

環保署回收基金管理委員會執行秘書王嶽斌表示，除了強制性的實施方式外，也推動自願的「網購減量指引2.0」，並已有多家業者加入、合計已達網購營業額6成，想要取得標章的業者就要遵守更嚴格規範。

環保署主任秘書葉俊宏說，盼逐步推動，待業者能夠跟的上規範後，會再進一步檢討。