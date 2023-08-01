新竹縣政府工務處等單位到艾斯巴達公司現勘，認定在前、後與右側均有違法增建，1日通知地主限期7天自行拆除違章。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣關西鎮鳳山溪0612遭艾斯巴達公司違法汙染，縣政廢止該公司工廠登記證並重罰960萬元，聯手關西鎮公所代為清汙採樣後，工務處加強稽查現勘發現該公司違法增建，廠房面積與登記內容不符，1日正式向地主下達強拆通牒，7天內若未自行拆除，將於15日強制拆除。

縣長楊文科指出，艾斯巴達公司行為實在不可取，汙染水源至今毫無作為，縣府依法追查下，工務處發現該公司還擅自增建廠房，罪加一等，地主若不自行拆除違法增建物，縣府會執行公權力，也請其他業者注意，縣府絕不容許違建業者挑戰公權力，一定會比照辦理。

工務處長江良淵表示，7月間前往艾斯巴達公司現勘，現場認定該土地建物已違法增建，廠房面積與原領得使照不符，在前、後與右側均有違法增建，1日正式通知該公司，要求地主限期7天自行拆除違章，如未自行拆除，於15日強制執行。

說明，正式通知艾斯巴達公司建物地主後，會與環保局再次前往，檢視如何強制拆除，做好前置模擬，確保大型挖土機進出，考量現場作業安全，也要求業者用吊車自行先移除大型設備，接著由縣府委外拆除機具進場，強制將違法增建建物結構破壞。

縣府同時籲請各鄉鎮市公所加強巡查，不管是施工中農地違章或是工廠有違法增建情形，請立即回報，工務處會依法令地主立即自行拆除，若未能於期限內改善完成，將排入拆除期程強制執行。