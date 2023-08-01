43歲中國大陸女星秦嵐因2018年出演《延禧攻略》中富察皇后而爆紅，近年也陸續交出《怪你過分美麗》、《理智派生活》等作品，而秦嵐也因拍《關於唐醫生的一切》和小10歲的魏大勳傳出戀情，兩人多次被拍到出遊，直到今年3月她間接認愛魏大勳，感情相當穩定。豈料近日卻傳出兩人分手消息，令外界相當驚訝，不過近日兩人又被拍到牽手一起進入愛巢，分手傳聞不攻自破。

近日有陸媒曬出一段50秒的影片，只見秦嵐在助理陪同下搭飛機返回北京，與接機粉絲道別後，立刻搭車去找魏大勳，而司機也貼心把兩人送進大樓，秦嵐和魏大勳下車後慢慢地走，女方接著無視周圍路人，自然挽起男方的手，只見兩人一路不斷聊天，氣氛相當甜蜜。

影片曝光後，得到許多網友祝福，「好甜啊，他倆有機會一起錄個綜藝秀一下嗎？過幾年能不能期待一下大勳帶娃錄節目，想看！」、「這對cp真的甜死了，年下姐姐真的好會愛」、「愛情事業雙豐收，郎才女貌，太般配了」、「秦嵐當時並不知道大勳會火，所以她的認同和維護更顯得彌足珍貴。」、「姐姐的眼光真好，早早發現情緒穩定又溫柔的魏大勳」、「有擔當的男人是這樣的」