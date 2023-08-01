新竹縣政府聯合新北市、宜蘭縣、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市及苗栗縣等北台8縣市，共同推廣路邊停車行動支付繳費，1日起擴大繳費範圍，讓車主跨縣市路邊停車繳費免煩惱，只要透過行動支付APP即可繳納。

新竹縣長楊文科指出，隨著民眾開車出遊愈趨頻繁，尤其正逢暑假，為讓更多人體驗行動支付帶來的便利，縣府和新北市、宜蘭縣、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市及苗栗縣等北台8縣市，推廣路邊停車行動支付繳費。

目前與新竹縣合作路邊停車行動支付的業者，共有Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、一卡通、遠傳friDay理財＋、橘子支、悠遊付、uTagGO易付、MOMO及全支付等12家行動支付業者。其中，Pi拍錢包、街口支付、一卡通及車麻吉等4家業者系統，還可一次查詢繳納上述北台8縣市的路邊停車費，對經常開車出遊的民眾是一大福音。

交旅處長戴志君說，該處在官網提供北台8縣市共同繳費管道連結，只要進入「新竹縣政府路邊停車管理中心查詢服務網」，就可查詢待繳停車費、補印收據或重複繳費、溢繳查詢等，也可點選下載APP，隨時隨地輕鬆完成查詢和繳費，省時又便利。