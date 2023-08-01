房屋交易涉及大筆金額，經手的房仲經紀人不僅要擁有專業能力，還要具備更高的道德操守，把消費者權益置於利益之前，才能贏得消費者信賴。

曾有民眾在購售屋的過程中，遭到黑心房仲坑騙，就算不是自己的客戶，永慶房屋的經紀人仍善盡提醒責任，幫助民眾免於損失高額房價；也有投機客意圖透過虛假合約賺取不當利益，請永慶房屋的經紀人配合炒作，遭到永慶經紀人婉拒，堅決不配合。

消費者權益在利益之前！永慶房屋堅持誠實服務

永慶房屋經紀人吳雲馨就分享，曾有一對老夫妻因為舊房即將進行都更，未來將會換成一戶三房的房子，但老夫妻考量自身用不到那麼多空間，因此打算賣房，為了尋覓新住處，就在永慶房屋門店處查看房屋資訊。

吳雲馨接待後，向老夫妻詢問自身購屋預算，老夫妻此時透漏，協助他們賣房的房仲說舊房子大概可以賣到1500萬元，因此預算就是1500萬。聽到老夫妻的分析後吳雲馨經紀人大驚失色！在數次確認老夫妻的舊屋地址後，吳雲馨提供實價登錄資訊向老夫妻表示，舊屋的成交已經到每坪60-70萬了；若是考慮到房子未來都更的升值機會，更是上看每坪90-100萬元。根據客戶的房屋坪數和條件，估計能賣到3000萬上下！

吳雲馨分析後老夫妻才恍然大悟，自己差點就要虧損1500萬元的房價！於是老夫妻決定先不買賣房子，等到都更完成後再作打算。「雖然未能幫助老夫妻覓得新房，但是幫民眾掌握他們的房產價值、協助民眾做出最適合的購售屋決策，才是真正為消費者著想。」

堅持誠實價值 拒絕配合炒房客「左手換右手」

而永慶房屋經紀人謝其宏也分享，自己在服務一名屋主賣房的過程中，屋主不僅自行找到買方，買方更願意以高出市場行情27%價格購買。除此之外，屋主還指名要使用永慶房屋的買賣合約書完成這筆交易。此時謝其宏才發現，屋主是要透過「左手換右手」的方式，從銀行貸出高額房貸、同時墊高房價，這樣不僅有巨額資金可供運用，未來房屋出售時還能再訂下更高的價格。於是謝其宏堅決婉拒屋主的要求。「雖然只要配合屋主就有200萬元的業績進帳，但這種交易並不正當，還會損害其他消費者的權益，嚴重破壞房市交易秩序！」

永慶房屋表示，即使當今房仲經紀人多秉持著誠實、專業為消費者服務，房市上仍有部分的黑心房仲，企圖利用不正當的手段坑騙消費者，賺取高額利益。消費者若要保護自身權益，在購售屋之時，一定要諮詢多家房仲業者，請業者提供完成實價登錄行情、提供專業購售屋建議，在比較過後，選擇誠實、專業的房仲業者為自己服務，對自己的權益才有保障。