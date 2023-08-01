今年暑假體育活動相當熱鬧，目前成都世大運熱戰中，接下來8月還有瓊斯盃籃球邀請賽以及FIBA世界盃2023熱身賽，T1聯盟1日公告將集結全台人氣啦啦隊成員，組成籃壇首次啦啦隊聯軍「World Bae 我的寶」，在賽事期間於場邊與球迷朋友一同大聲應援。

由台灣運彩xT1聯盟主辦的FIBA世界盃2023男籃熱身賽將在8月19日到22日於新北市新莊體育館登場，本次熱身賽賽事由立陶宛國家代表隊、拉脫維亞國家代表隊與波多黎各國家代表隊3支世界盃勁旅參與，精彩賽事與最強啦啦隊應援，不容錯過。

這次世界盃熱身賽啦啦隊聯軍以「World Bae 我的寶」為名，「World Bae」寓意台灣籃球向前邁進放眼國際，讓我們一起當寶貝，由豆芽Sandy擔任啦啦隊總監，邀請Luxy Boyz的Sean（何宜峰）設計應援舞蹈，號召跨界高人氣啦啦隊成員，組成籃壇首支啦啦隊聯軍，成員有節目主持跨界發展俱佳的梔梔，聯手T1聯盟新北中信特攻的林可與小安、台啤雲豹的Wendy、台中太陽的牛奶、台南台鋼獵鷹的Faye、高雄全家海神的Judy以及PLG台北富邦勇士的檸檬與丹丹、新北國王的Amber、新竹攻城獅的瑟七、福爾摩沙夢想家的小雞與SBL彰化柏力力的貝貝，10支職籃啦啦隊共計13名女孩將在FIBA世界盃2023熱身賽限定呈現「World Bae 我的寶」啦啦隊聯軍。

「World Bae 我的寶」將在8月19日立陶宛對上波多黎各的首場賽事中將初次亮相，13位啦啦隊全員出席應援，帶來當日限定的開場舞演出；8月20日波多黎各出戰拉脫維亞、8月22日由拉多維亞與立陶宛對決，兩場賽事分別由8位「World Bae 我的寶」啦啦隊女孩進行應援。