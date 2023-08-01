對於許展維服務處前遭惡意放鞭炮，警方指出，目前已鎖定特定對象，積極查緝到案。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣議員許展維雖在昨晚宣布退出屏南立委選舉，但台聯黨1日仍依計畫到屏東地檢告許涉嫌收賄，對於「退選還告」，台聯黨強調提告與選舉無關，對此，許說，他也相信挨告與立委選舉無關，但他退選後服務處前遭惡意放鞭炮，他擔憂之後會有永無止境地抹黑、試圖影響明年大選，他認為這背後就是有一個集團在操作。

針對挨告收賄，許展維無奈指出，這是10多年前很單純為家族處理車禍的事情，他不懂檢舉的人存了什麼心態，幕後的黑手到底是誰？他還說，網上流傳的影片都是經過變造的，他在地方開課後輔導班、對社會做了很多回饋，這都是地方眾所皆知的事。

但許展維又表示，他相信這次挨告與立委選舉無關，但這已對他個人與團隊造成很大的傷害，他擔憂未來還會有毀滅性的抹黑與攻擊，將永無止盡地抹黑、試圖影響明年大選。

他說，他昨晚宣布退選後，當晚10點多他的服務處前就被惡意施放鞭炮，有輛可疑的箱型車停在他的服務處前方後，副駕駛隨即下車，在馬路上隨機施放2個鞭炮，而且還對服務處用手機錄影、咆哮，隨後上車離開。

許展維怒訴：「我懂你們在警告我不要亂講話，但許展維無所懼！」許展維說，他已報警處理，希望警方找出幕後黑手，但他也說，他以一個退選的人來看整件事情，真的充滿很多疑慮，民主政治走到這樣，就是一個集團在操作，這是不對的。

他怒道，他很不甘願的是，有人漏報稅1.2億，為什麼沒人問當事人怎麼來的？為什麼國民黨沒人敢在屏南地區選立委？屏南到底發生了什麼事情？還有，為什麼是台聯黨出來告他？他不懂這與台聯黨有什麼關係？顯然變成了側翼。

他強調，顯然「都是同一個集團做的」，就是希望他退選後不要再講話了，從臉書的留言中就可以檢視出，無的放矢的就是同一批人！

對於許展維服務處前遭惡意放鞭炮，警方指出，目前已鎖定特定對象，積極查緝到案。