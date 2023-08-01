老街碼頭有許多民眾在那散步和運動。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東運動公園被譽為全國最美麗、最具特色並兼具運動與休閒的景觀公園。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣議員陳鴻禧日前在羅東運動公園運動發現1位民眾用彈弓獵殺綠頭鴨，陳大聲斥責該民眾，並請他下去將綠頭鴨救起來，竟然說在玩！還快速逃離現場。宜蘭體育場場長陳冠宇表示，除加強巡邏外，未來希望能置入科技執法作防範；縣府農業處指出，針對獵殺行為，依野生動物保護法可處6至30萬罰鍰。

羅東運動公園被譽為全國最美麗、最具特色並兼具運動與休閒的景觀公園，更成為全國各地興建公園的典範，其老街碼頭有許多民眾在那散步和運動，而碼頭內的虹明湖自然生態豐富，有綠頭鴨、天鵝、水鳥、烏龜、吳郭魚、錦鯉魚等，最近發現遭不明人士濫殺獵捕的情形。

可惡！議員直擊民眾獵殺羅東運動公園綠頭鴨 竟辯稱「好玩」

日前陳鴻禧到公園運動時，就現場直擊民眾用彈弓獵殺綠頭鴨，他大聲制止後，對方竟然說是因為好玩，然後快速離開現場，因陳當時只有一個人，無法即時抓住他，只能錄影蒐證並提報相關單位處理，看到綠頭鴨已躺在水面上奄奄一息，聽該民眾講話口音，疑似外籍勞工；陳鴻禧希望大家一起維護公園的生態環境。

影片PO上網後，網友怒批，「把生命當玩具」、「發動搜索，將壞蛋揪出來」、「太可惡了」；不少人稱讚陳鴻禧為有愛心、有正義感的議員，也提醒他要注意自身安全，以免遭對方攻擊。公園運動民眾指出，晚上都會有居民、外勞 到湖邊抓候鳥、綠頭鴨跟天鵝，疑似獵捕後抓去煮食，導致鵝不見了，綠頭鴨也變少。

陳冠宇表示，這些蓄意濫殺獵補的民眾，通常會在晚上10時30分休園後犯行，白天因志工及商家陸續上班、開店，不法人士則會選擇較隱密的地點獵殺鳥類，甚至會釣魚及撒網捕魚；目前除加強巡邏外，未來希望能置入科技執法作防範。農業處表示，遭到攻擊的綠頭鴨已死亡，針對這樣的行為，依動保法可處6至30萬罰鍰。