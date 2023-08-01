AI題材狂燒，吸引短線當沖客搶進，但近期熱門指標股主力邊拉邊出貨，拖累股價大跳水，不少當沖仔被扛出去了。據證交所資料顯示，昨（7/31）全市場當沖虧損最多的股票前5檔都是AI概念股，其中技嘉賠1.2億最慘，廣達、雙鴻虧了近億元，PTT網友酸爆，「AI之前急殺就會爆V 沖仔當然繼續凹等V」、「等短線全死了AI就要活過來了」。

近期AI概念股夯到不行，狂熱程度如同當年貨櫃航運三雄，兩者最大共同點是市場當沖猖獗，似乎不玩AI衝浪難賺到錢，但股價漲上天也有回檔的一天，在二哥緯創解除處置，出關後第二個交易日、昨爆出逾17萬張大量跌停鎖死，不少人沖不掉被迫留倉，今（1日）盤中一度吞第2根跌停，最低來到127.5元，終場跌幅收歛，重挫4.5%至135元，成交量高達27.7萬張，創下5月底32萬張以來的第二大量。

在AI股下殺之際，當沖客真有賺到錢嗎？證交所資料統計，7/31全市場當沖虧損最多排行前5名，上榜的通通是AI概念股，技嘉 -1.2億、廣達-9,798.1萬、雙鴻-9,437.4萬、緯創-4,865.9萬、光寶科-3,286萬，相關資料也已扣減半之當沖交易稅，但不含手續費。

名單出爐引發PTT網友熱議，直呼「賠、賠爛了…」、「沖仔踢到鐵板了，不知道有沒有違約交割的」、「少年沖神又破產了」「虧損的12隻加起來，快虧5億了」、「QQ賠到脫褲子啦！！各位觀眾」、「還有人當沖0056賠300萬是怎樣」、「0056、00878也有人沖，笑死」、「明天殺低就可以撿了！有人吃損之後就會漲了」。